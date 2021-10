Tragedia a Castiglione Cosentino, donna muore investita da treno

Drammatico incidente a Castiglione Cosentino, dove una donna è stata investita da un treno mentre si trovava in prossimità dei binari, morendo sul colpo. La sessantatreenne, per motivi ancora in fase di accertamento, si trovava lungo la linea ferrata in località Santa Rosa, poco prima della stazione ferroviaria

Il macchinista alla guida del convoglio, diretto a Reggio Calabria, non si sarebbe accorto di nulla, proseguendo la sua corsa. È stato ora fermato nella città dello stretto per i dovuti controlli e accertamenti. Il traffico ferroviario è stato sospeso per permettere ulteriori indagini da parte della Polizia Ferroviaria: attivato servizio sostitutivo con autobus con la città di Cosenza.