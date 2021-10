Caulonia, avviati cinque progetti di politiche sociali rivolti ai minori

“I progetti presentati dai centri, grazie al lavoro del settore Servizi Sociali, favoriranno l’integrazione e la socializzazione dei nostri ragazzi, dopo il difficile periodo di restrizioni dovute alla pandemia, in cui sono state prima sospese e poi limitate tutte le attività educative, sportive e ricreative, creando situazioni di isolamento, disagio relazionale e psicologico”. Così la sindaca di Caulonia, Caterina Belcastro, commentando l’avvio di ben 5 progetti destinati ai minori.

Progetti nati grazie al fondo per le politiche della famiglia messo a disposizione dal Governo quest’anno, che prevede l’attuazione di “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”. Destinati ai minori tra i 3 ed i 17 anni, si tratta di 15 incontri divisi in 5 distinti corsi, che comprendono attività fisica e discipline sportive, ma anche laboratori di lingue, arte, musica e teatro.

“I beneficiari potranno arricchire il loro bagaglio culturale sperimentando, sotto forma di gioco, la conoscenza del teatro, della lingua straniera unita alla pittura e della musica” spiega la consigliera con delega alle Politiche Sociali, Maria Elisabetta Cannizzaro. “Saranno occasioni per una concreta inclusione sociale e per una crescita culturale dei minori e delle famiglie”.