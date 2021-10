Spaccio di droga nel quartiere sud, blitz a Catanzaro: 31 indagati

Trentuno persone, tra le quali compare anche un minorenne, sono indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, detenzione di droga sempre ai fini di spaccio, estorsione e reati connessi: tutti fatti che sarebbero avvenuti nell’area sud di Catanzaro.

L’operazione, chiamata in codice “Drug Family”, è scattata all’alba di stamani con Carabinieri e Polizia del capoluogo di regione che stanno eseguendo in tal senso due ordinanze di custodia cautelare, una emessa dal Gip presso il Tribunale locale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia; e un’altra dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni dello stesso capoluogo e su richiesta della Procura.

I dettagli verranno resi noti durante una conferenza che si svolgerà presso alle 11 di stamane.

(notizia in aggiornamento)