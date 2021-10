Il maltempo si abbatte in Calabria, esondati fiumi e torrenti. Frane nel Vibonese e Cosentino

È sferzato dal vento e dal temporale il reggino. Il maltempo di queste ore ha provocato l’esondazione di fiume e torrenti, mentre altri sono sotto osservazione. È quanto fa sapere la Protezione civile regionale.

Il fiume Bonamico in località Pace a San Luca è esondato, mentre il torrente La Verdea ha allagato i terreni agricoli tra Bianco e Africo. È a rischio esondazione il Molaro a Montebello Ionico, su cui è stato fatto un sopralluogo congiunto tra tecnici del Comune e i vigili del fuoco. Sotto osservazione anche il torrente Budello, a Gioia Tauro, e il torrente Catone, a San Roberto.

Alcune frazioni di Seminara sono rimaste senza luce, mentre a Roccaforte del Greco una frana si è abbattuta sulla strada provinciale a un chilometro dal centro abitato. Gli interventi per il ripristino della circolazione sono già stata attivati.

Frana anche sull’ex provinciale Zaccanopoli-Pargelia, tanto che una parte è stata interessata da un'ostruzione che impedisce il transito ai mezzi pesanti.

Frana anche sulla statale 278 di Potame a Domanico dove un masso si è staccato sulla parete e si è abbattuto sulla strada. Attualmente il transito è interdetto in entrambi i sensi di marcia; le deviazioni sono segnalate in loco lungo viabilità alternative. Sul posto è intervenuto personale di Anas per la gestione della viabilità.

(ultimo aggiornamento 18:01)