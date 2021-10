Tropea. In uno zaino oltre mezzo chilo di marijuana, arrestato

È stato “pizzicato” con più di mezzo chilo di marijuana essiccata un uomo, con precedenti, arrestato dai carabinieri di Tropea nel corso di un controllo eseguito insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile.

In uno zaino nella sua stanza da letto i militari carabinieri hanno trovato per l’esattezza 624 grammi di sostanza. Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, il soggetto è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.