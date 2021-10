Continua il maltempo in Calabria, per domani è ancora allerta rossa

È ancora allerta rossa in Calabria dove il maltempo non sembra voler cessare. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Secondo il bollettino si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui relativi settori ionici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla serata di oggi, lunedì 25 ottobre, si annunciano precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sempre sulla Sicilia, con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, martedì 26 ottobre, è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. È inoltre prevista allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia e su settori della Calabria. Allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Molise, su gran parte del Lazio.