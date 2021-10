Covid in Calabria, in 24 ore 106 nuovi casi e 4 decessi

Quattro decessi e 106 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono diminuiti, visto che ieri erano 132 (LEGGI), ma è anche vero che i tamponi effettuati e processati sono stati 1.986. I decessi sono stati registrati nel Reggino, nel Cosentino e nel Vibonese.

Il maggior numero dei casi è stato registrato nel reggino con i suoi 69 positivi, seguono Crotone (+25), Cosenza (+4), Catanzaro (+3), Vibo Valentia (+2). Mentre sono 3 i nuovi casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stati.

Da inizio pandemia il totale dei casi è: 86.582, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.444. I guariti di oggi sono 154, per un totale di 82.346 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 2.792 (-52).

Aumentano di due unità i posti letto occupati nei reparti ordinari dove al momento si trovano 80 persone; in terapia intensiva si trovano sei persone (-1). In isolamento domiciliare sono in 2.706 (-53).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 30.408, mentre oggi sono 69. Attualmente i casi attivi sono 804, di cui 43 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 757 in isolamento domiciliare (+39). I casi chiusi sono 29.604, di cui 29.197 guariti (+28); 407 deceduti (+2).

Nel Cosentino si sono ammalati in 27.969, mentre oggi i positivi sono 4. Attualmente i casi attivi sono 1.131, di cui 21 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva (-1); 1.110 in isolamento domiciliare (-60). I casi chiusi sono 26.838, di cui 26.184 guariti (+63); 654 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i positivi delle ultime 24 ore sono 3, mentre il computo totale è: 11.516. Attualmente i casi attivi sono 48, di cui 2 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 44 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 11.468, di cui 11.311 guariti (+30); 157 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica che :"Oggi 4 nuovi positivi di cui 1 fuori regione".

Nel Crotonese si sono ammalati in 25, ma da inizio pandemia i casi totali sono 8.479. Attualmente i casi attivi sono 194, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 189 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 8.285, di cui 8.170 guariti (+22); 115 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che: "Dei 27 casi confermati di oggi, 2 sono stati attribuiti al setting Altro/Fuori Regione".

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 2, per un totale di 6.823 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 410, di cui 8 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 402 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 6.413, di cui 6.311 guariti (+10); 102 deceduti (+1). L'Asp di Vibo Valentia comunica che: "Il decesso comunicato oggi è del 24/10/2021 ed è avvenuto presso la T.I. dell'A.O. Mater Domini di Catanzaro".

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti all’estero o in un’altra regione il totale è 1.387, per 3 positivi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 205, di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 204 (+2) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.173 (+1); i deceduti 9.