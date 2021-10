Catanzaro. Controlli in una discoteca, scattano multe per clienti e titolare

Controllo in una discoteca del Catanzarese da parte degli agenti della squadra amministrativa della Questura. I poliziotti hanno scoperto che nella discoteca era in corso una serata danzante con un dj e diversi clienti.

Gli agenti, coadiuvati dal personale dell’Ispettorato del lavoro e da quello in servizio presso l’Asp di Catanzaro, hanno scoperto diverse infrazioni alle norme anti Covid. I clienti non solo erano senza mascherine, ma erano assembrati. Senza mascherine anche i camerieri.

Per questo motivo i poliziotti hanno fatto diverse multe nei confronti del titolare. A seguito dei controlli sulla certificazione green pass gli agenti non hanno riscontrato alcuna irregolarità.

Gli ispettori del lavoro hanno multato il titolare per aver installato impianti audiovisivi senza autorizzazione. Sono in corso altre verifiche per accertare il rispetto delle altre prescrizioni imposte dalla legislazione giuslavoristica e concernente i dipendenti della società titolare della discoteca.