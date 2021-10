Suggellata da una vittoria la collaborazione tra la FS & Partners e la Ranieri Volley

Non poteva partire in modo più scoppiettante la collaborazione tra la FS & Partners e la Ranieri International Volley Soverato: una straordinaria vittoria quella ottenuta ieri al Pala Scoppa contro la Ford Sara Eurospin Pinerolo.

Negli spalti, a sostenere il sodalizio ionico guidato dal presidente Antonio Matozzo, anche Andrea Scarpino, presidente del Consiglio di Amministrazione della FS & Partners, la prima società di revisione legale dei Conti e Organizzazione Contabile in Calabria, con sede a Catanzaro.

“Siamo fieri di annunciare questa partnership – ha affermato Andrea Scarpino – Si tratta della squadra più longeva della serie A2, presente da ben 12 anni consecutivi. Noi professionisti e imprenditori, che lavoriamo da anni e con successo sul territorio, abbiamo il dovere di sostenere queste importanti realtà sportive calabresi.”

Chiara Riparbelli, capitano della squadra, ha ringraziato a nome di tutte le ragazze il nuovo partner e anche il presidente Matozzo ha avuto parole di stima e riconoscenza verso questa nuova alleanza. “È per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato Matozzo – e siamo contenti che anche questo importante gruppo, come la società di consulenza legale FS & Partners, stia vicino alla famiglia della Ranieri International Volley Soverato perché vogliamo portare in alto il nostro team e lo possiamo fare solamente con l'aiuto di aziende lungimiranti, con una visione di insieme.”

“Ho avuto modo di conoscere le atlete del gruppo – ha aggiunto Andrea Scarpino – giovani straordinarie provenienti da tutta Italia che hanno trovato in Calabria un'accoglienza eccezionale. Abbiamo consegnato loro trolley e zaini per accompagnarle nelle trasferte del campionato in giro per la penisola. Auguriamo alla Ranieri International Volley Soverato una stagione ricca di successi. Dopotutto, la FS & Partners “porta bene” e la vittoria di ieri ne è una conferma. Siamo certi che sarà un percorso in crescita, molto stimolante e costruttivo, per entrambi.”