Cosenza, pubblicato il bando di concorso per 5 assunzioni alla Camera di Commercio

Attraverso i propri canali ufficiali, la Camera di Commercio di Cosenza ha reso nota l’apertura di un processo di selezione per cinque profili da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato. Il bando, risalente al 15 ottobre scorso, è tra i concorsi in Gazzetta Ufficiale , come riporta il portale specializzato concorsipubblici.com; pertanto, sarà valido fino al 15 novembre 2021.

LA NOTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO: I PROFILI A CONCORSO



Tramite una nota stampa pubblicata dal proprio sito istituzionale, la Camera di Commercio di Cosenza “rende noto che sono indette selezioni pubbliche per esami per la copertura di n. 3 posti di categoria “C” e di n. 2 posti di categoria “B3”, a tempo indeterminato e pieno”.

Nello specifico, i posti messi a bando sono così divisi:

1 posto , di categoria C, da Specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese con profilo di competenza “ Digital promoter ”, riservato primariamente soggetti di cui agli articoli 678 e 1014 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (ufficiali militari e volontari in ferma prefissata o ferma breve);

1 posto , di categoria C, di Specialista promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese con Profilo di competenza “Specialista marketing e comunicazione territoriale;

1 posto , di categoria C, di Specialista dei servizi per l’occupazione , con profilo di competenza di “Specialista servizi per l’occupazione e il placement”;

1 posto , di categoria B3, da Assistente ai servizi per l’utenza , con profilo professionale di “Assistente servizi anagrafici e di regolazione”;

1 posto, di categoria B3, da Assistente ai servizi per il territorio e per l’occupazione.

I REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO



Nell’avviso pubblico per l’indizione della procedura concorsuale sono riportati i requisiti per l’ammissione. I candidati che intendano presentare domanda devono essere maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.

In aggiunta, è richiesta l’idoneità psicofisica alla mansione e la regolarità nei confronti degli eventuali obblighi di leva. Tra i requisiti vi è anche non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata online, tramite lo “Sportello Virtuale ServiziOnline” presente sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza. L’accesso allo Sportello è possibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica; dopo la registrazione, è sufficiente inserire i dati richiesti e inoltrare la domanda; il termine ultimo è alle ore 12 del 15 novembre 2021. Nel bando si specifica che non saranno accettate domande presentate con altre modalità, fatta eccezione per coloro i quali, a causa di un deficit visivo, non sono in grado di completare la procedura online. In tal caso, l’ente accetta anche domande inviate a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , con allegato il certificato medico comprovante il deficit visivo.

LE PROCEDURE DI SELEZIONE



La selezione dei candidati avverrà per mezzo di una eventuale prova preselettiva (in base alle domande di partecipazione ricevute dall’ente), seguita da una prova scritta e una orale. Il test scritto sarà formato da una serie di quiz che verranno scelti casualmente da una banca dati; qualora le norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria non consenta di svolgere la prova nella durata prevista, la stessa potrebbe essere divisa in due fasi. Il test scritto assegna un punteggio massimo pari a 30; per superarlo è necessario totalizzare un punteggio pari o superiore a 21; quest’ultimo consente l’accesso alla prova orale, un colloquio incentrato su situazioni reali di lavoro che prevede anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.