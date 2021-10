Scontro tra tre auto sulla Ss 19: donna estratta dalle lamiere

Incidente nella serata di oggi sulla SS19 in prossimità dello svincolo A2 di Pizzo. Nel sinistro, le cui cause sono ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre auto: una Mercedes, una Fiat Grande Punto ed una Fiat Panda.

La conducente di quest’ultima vettura è rimasta incastrata tra le lamiere e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e del comando di Vibo Valentia per estrarla dall’abitacolo.

La donna è stata poi affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.