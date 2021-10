Evaso inseguito dai carabinieri, butta a terra un’anziana e si nasconde in casa: catturato

Attimi concitati nel pomerigio odierno a San Calogero, dove i Carabinieri sono stati coinvolti in un frenetico e pericoloso inseguimento lungo le strette vie del centro.

Un'auto con a bordo due persone è stata ritenuta sospetta per via dei suoi insoliti movimenti: gli occupanti del mezzo, intuito di aver attirato l'attenzione dei militari, non ci hanno pensato due volte, tentando così la fuga, dal che ne è nato inevitabilmente un inseguimento.



Dopo svariati giri, il mezzo ha poi imboccato una stetta strada in contromano, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo la rischiosa manovra, uno dei due malviventi a bordo del mezzo ha abbandonato l'auto, proseguendo la sua fuga a piedi.

In questo frangente, il fuggitivo ha individuato un'abitazione con la porta aperta: dopo aver scaraventato a terra un'anziana che si trovava sull'uscio, si è così barricato dentro per nascondersi.



Un tentativo goffo, che non è servito a distogliere l'attenzione dei militari: divisi in due gruppi, quuest'ultimi sono infatti riusciti a rintracciare e fermare sia il fuggitivo in auto che quello a piedi.

Quest'ultimo, originario di Rosarno, è risultato essere evaso dai domiciliari: per tali motivi, è stato arrestato e sottoposto nuovamente alla stessa misura con l'accusa di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio, mentre il conducente dell'auto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza e procurata inosservanza di pena.

L'intervento è stato reso possibile a seguito di un'intensificazione dei controlli su tutto il territorio vibonese, fortmente voluto ed auspicato dal procuratore Camillo Falbo a seguito del tentato omicidio scaturito da un diverbio nel corso della movida dello scorso fine settimana (QUI).