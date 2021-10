Covid, aumentano i ricoveri: 132 nuovi casi e nessun decesso

Anche nell’odierno bollettino l’andamento del coronavirus in Calabria sembra essere stabile. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 132 nuovi casi a fronte di 133 soggetti guariti, e, fortunatamente, nessun decesso. Da segnalare, purtroppo, l’aumento dei casi di ospedalizzazione: 78 in tutta la Regione, un trend che non sembra attenuarsi.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+55), seguita da Vibo Valentia (+41), Cosenza (+31), Crotone (+2) e Catanzaro (+1), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+2). Processati complessivamente 1 milione e 274.181 tamponi (+3.776), con un tasso di positività che sale al 3,50%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 30.339 (+55), mentre i casi attivi sono 765. Di questi: 718 in isolamento, 43 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.169 i guariti e 405 i decessi.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.821 (+41) mentre gli attivi sono 419. Di questi: 411 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.301 i pazienti guariti e 101 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 27.965 (+31), mentre i casi attivi sono 1.191. Di questi, 1.170 sono in isolamento, 20 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.121 guariti e 653 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 8.454 (+2) mentre gli attivi sono 191, di cui 187 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.148 i guariti e 115 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.513 (+1), mentre i casi attivi sono 75. Di questi, 71 in isolamento, 2 in reparto 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.281 pazienti e ne sono deceduti 157.