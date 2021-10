I bambini protagonisti della Giornata Mondiale della Sindrome Pandas Pans celebrata a Crotone

Anche la città di Crotone ha celebrato la Giornata Mondiale della Sindrome Pandas Pans. Nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, si è svolta in Piazza della Resistenza una manifestazione organizzata dal Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge, con il patrocinio del Comune di Crotone e la commissione delle Pari Opportunità.

All’iniziativa hanno preso parte diverse autorità civili, politiche, personale sanitario che impegnato giornalmente nel trattamento della malattia, tra cui la C.R.I. . Nel corso degli interventi sono stati proiettati contenuti multimediali illustrativi, intrattenimenti musicali e giochi e spettacoli per i bambini, a cura delle associazioni “Regalerò un sogno” e “Happy Lab”.

Momento particolare è stato la testimonianza di una ragazza che ha superato la malattia, alla quale l’ambasciatore U.N.I.C.E.F. Michele Affidato, noto maestro orafo crotonese, ha consegnato una targa.

La Polizia di Stato è stata presente con un Funzionario e personale di varie articolazioni della Questura.

Per tutto il pomeriggio numerosissimi bambini si sono intrattenuti, divertendosi, con gli amici “Ghismo” e “Zagor”, le unità cinofile inviate per l’occasione dalla Questura di Reggio Calabria e cimentandosi nel percorso ludico per i bambini, denominato “Pompieropoli”, allestito dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

L’evento è stato, inoltre, trasmesso in diretta regionale su radio CRT Network e su Facebook, con un collegamento poi, anche con la Città di Parma, che ha celebrato allo stesso modo l’iniziativa.