Serie B. Reggina-Parma: gli amaranto tornano al “Granillo” per i tre punti

La Reggina di Alfredo Aglietti, reduce dalla bella vittoria in casa del Vicenza, ospiterà domani pomeriggio il Parma di Enzo Maresca, che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Monza. In classifica, gli amaranto hanno tre punti di vantaggio sul Parma e cercheranno di fare risultato contro una delle formazioni più quotate per la promozione in serie A.

di G.S.M.

In casa amaranto, si sono allenati a parte Adjapong e Regini, che con ogni probabilità saranno indisponibili per domani. Hetemaj e Rivas saranno regolarmente a disposizione e si candidano per una maglia da titolare, in avanti Ménez è favorito per affiancare Galabinov. Dubbio tra Bellomo e Ricci per il trequartista destro. In casa gialloblu, recuperati Zagaritis e Iacoponi, mentre saranno out Valenti, Camara e Dierckx. Vazquez dovrebbe rientrare dal 1', ballottaggio tra Man e Brunetta a centrocampo.

L'allenatore amaranto Aglietti ha presentato così la sfida di domani: "La squadra si è allenata bene, la gara contro il Parma sarà molto difficile, non dobbiamo farci condizionare dal loro momento. Dovremo fare una grande prestazione per centrare il risultato pieno. Dobbiamo dare continuità alla prova di Vicenza e con il grande pubblico avremo una spinta in più. Non dovremo concedere loro ripartenze, servirà grande attenzione e concentrazione. Ho chiesto alla squadra di giocare una gara tecnica importante, cercando di sbagliare il meno possibile, perché hanno tanti calciatori veloci".

Il tecnico si è anche espresso sulle condizioni del Parma: "Va dato tempo perché hanno una squadra nuova, hanno esterni giovani e forti che hanno un grande avvenire. Ma ci siamo anche noi in campo, dovranno limitarci. Non sarà una partita tattica, ma dobbiamo avere l'attenzione di sbagliare poco e di fa ruotare bene il pallone".

La rosa amaranto non è al completo: "Adjapong e Regini sono fuori, Gavioli ha qualche problema ma è convocato. Denis verrà con noi, è convocato e sarà in panca".

Domani sarà prevista una massiccia presenza dei tifosi al "Granillo", anche a seguito dell'appello del presidente Gallo, Aglietti commenta così: "Non c'è alcuna pressione, vorrei avere sempre tanti tifosi dalla nostra parte. Noi dobbiamo sempre cercare di soddisfare i tifosi, sotto l'aspetto dell'agonismo. Si percepisce il feeling tra squadra e città, è bello rivedere il pubblico di Reggio tornare allo stadio".

Previsti diversi cambi nella formazione iniziale, anche in funzione del prossimo impegno: "Turnover in vista di Perugia? Per me non ci sono titolari e riserve, se al Curi giocheranno sette giocatori diversi si tratterà di sette ragazzi rispetto alla gara precedente. Ho 25 calciatori di cui mi fido ciecamente. Il gruppo deve essere sempre motivato, ogni tanto ci sono delle normali rotazioni. Sono contento della rosa a mia disposizione, guardo la settimana di lavoro e faccio le mie scelte. Alcuni hanno giocato meno, ma arriverà il turno di Amione, Tumminello e Gavioli".

In conclusione, Aglietti si è espresso su Ménez: "Da lui voglio la continuità di rendimento, ma a Vicenza tornava dopo un mese di assenza. Avrà maggiore minutaggio già dalla gara di domani. Deve mettere un pò di rabbia e determinazione in più, si accende a sprazzi e quando si accende si vede la qualità e fa la differenza".

Arbitro dell'incontro Zufferli, della sezione arbitrale di Udine, coadiuvato da Ceccon e Laudato, quarto ufficiale di gara Carella. Alla VAR, Dionisi e Raspollini. Tre i precedenti di Zufferli con la Reggina, l'ultimo è Bari-Reggina 1-1 del 16 settembre 2019. In precedenza, Reggina-Catania 3-0 del 24 marzo 2019 e Reggina-Frattese 0-0 del 2 marzo 2016.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTV e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle 16.15