Covid in Calabria, ancora tre decessi. In 24 ore 152 nuovi casi

Sale ancora il numero di morti per o con il coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono tre i decessi registrati nel bollettino di oggi, sabato 23 ottobre: due nel Cosentino e uno nel Reggino. Stabile invece la curva dei contagi, dato che oggi i nuovi casi sono 152, rispetto ai 145 di ieri (LEGGI).



È Reggio Calabria la provincia che registra più casi con i suoi 65 nuovi positivi, seguono Cosenza (+40), Vibo Valentia (+23), Crotone (+15), Catanzaro (+10). Nessun nuovo caso invece tra coloro che risiedono fuori regione.

Da inizio pandemia sono 86.334 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e sono 1.440 i decessi totali. I guariti di oggi sono 128 per un totale di 82.059 persone uscite dall’incubo del Covid-19, mentre gli attuali positivi sono in tutto 2.845 (+21).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari con 3 dimissioni nel Cosentino e una nel Catanzarese, ma con due nuovi ricoveri nel Crotone, per un totale di 75 pazienti (-2). In terapia intensiva si trovano 8 persone, mentre in isolamento domiciliare si trovano in 2.762 (+23).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia sono stati registrati 30.284 casi, oggi i positivi sono 65. Attualmente i casi attivi sono 757, di cui 42 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 711 in isolamento domiciliare (+30). I casi chiusi sono 29.527, di cui 29.122 guariti (+34); 405 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi della ultime 24 ore sono 40, mentre da febbraio si sono ammalati in 27.934. Attualmente i casi attivi sono 1.230, di cui 20 ricoveri in reparto (-3); 1 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare (-31). I casi chiusi sono 26.704, di cui 26.051 guariti (+72); 653 deceduti (+2).

Nel Catanzarese il computo totale dei casi si attesta a quota: 11.512, mentre oggi sono 10. Attualmente i casi attivi sono 74, di cui 2 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 69 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 11.438, di cui 11.281 guariti (+1); 157 deceduti.

Nel Crotonese dove da inizio pandemia i casi totali di Covid-19 sono stati 8.452, oggi i casi sono 14. Attualmente i casi attivi sono 197, di cui 4 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 193 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 8.255, di cui 8.140 guariti (+15); 115 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 23, mentre i casi totali sono 6.780. Attualmente i casi attivi sono 386, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 380 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 6.394, di cui 6.293 guariti (+4); 101 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persona proveniente da altra regione o stato oggi non si registrano nuovi casi, ma da febbraio si sono ammalati in 1.382. Gli attuali positivi sono 201 (-2), di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 200 (-2) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.172 (+2); i deceduti 9.