Controlli anti Covid a Serra San Bruno. Chiusi due locali e sanzionate 15 persone

Due attività commerciali sanzionate e 15 persone multate per condotte irregolari. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Serra San Bruno a seguito dell’istituzione della “zona rossa” nella cittadina vibonese.

I militari hanno verificato numerose persone ed esercizi pubblici, multando due bar per inosservanza del divieto della somministrazione al banco.

Per questo è scattata anche la chiusura per cinque giorni mentre 15 persone sono state sanzionate per condotte irregolari come la mancata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale e il non aver rispettato il divieto di assembramento. Le multe ammontano in totale a 4.753 euro.