Strongoli. Scoperto immobile abusivo in piena Zps: una denuncia

Abusivismo edilizio in località Santa Focà di Strongoli. L’ennesimo manufatto privo di licenze è autorizzazioni è stato scoperto proprio nel comune crotonese dai Carabinieri Forestale di Cirò che hanno deferito una persona.

Il fabbricato, in calcestruzzo armato ad un piano fuori terra - con dimensioni di 17 metri di lunghezza per 9,4 di larghezza e 4,8 metri di altezza - era in fase di realizzazione all’interno di un’area considerata a rischio sismico.

Inoltre, secondo quanto appurato dai militari, è stato realizzato all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Marchesato e Fiume Neto”, area strategica sotto il profilo della tutela della biodiversità e del mantenimento di idonei habitat per la conservazione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

Il sequestro è stato già convalidato dal GIP presso il Tribunale di Crotone che ha affidato la custodia al tecnico comunale.