Comunali, la Confleni nel Cuore: “Elezioni suscettibili ad annullamento e invalidazione”

Giornata “movimentata” ieri al palazzo comunale di Conflenti dove tre consiglieri di minoranza della lista "Conflenti nel Cuore”, Franco Colosimo, Raffaele Mastroianni e Serafino Pietro Paola, hanno lasciato l’aula della seduta d'insediamento della nuova maggioranza uscita fuori dalle recenti consultazioni comunali del 3 e 4 ottobre scorsi e che ha portato all'elezione a sindaco di Emilio Francesco D'Assisi della lista "Uniti e Liberi" per soli 6 voti di scarto: 492 contro 486.

“Elezioni suscettibili ad annullamento e invalidazione”, è questo in sintesi ciò che denunciano in una nota i tre consiglieri di minoranza.

“La lista “Conflenti nel Cuore” – scrivono in una nota Colosimo, Mastroianni e Paola - considerati i rilevanti elementi in suo possesso, già sottoposti alle più pertinenti valutazioni, ritiene l’esito delle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione del Consiglio comunale e del Sindaco del comune di Conflenti, un risultato provvisorio”.

I tre consiglieri fanno sapere dunque di aver abbandonato l’aula poiché “il risultato elettorale, determinato in relazione agli elementi attualmente noti ed esposto alle determinazioni delle preposte Autorità, non viene riconosciuto dalla lista Conflenti nel Cuore.”

Colosimo, Mastroianni e Paola si sono rivolti anche alla maggioranza “provvisoriamente in carica” – chiedendo di “non intralciare o ritardare, per quanto di sua competenza, il corso delle azioni di giustizia che la lista “Conflenti nel Cuore” ha ritenuto di dover intraprendere”.

In attesa che le competenti autorità si determinino in proposito, il Gruppo consiliare “Conflenti nel Cuore” fa sapere che “svolgerà doverosamente, con modalità che saranno di volta in volta valutate e ritenute più opportune, i compiti attribuitigli dalla Legge a presidio e tutela dei diritti e delle legittime aspettative della Comunità conflentese”.