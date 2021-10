Braccato dalla Polizia lancia la droga (e il green pass) dalla finestra: arrestato

Sentitosi braccato dalla Polizia ha lanciato dalla finestra di casa della droga e altri oggetti personali ma è stato comunque arrestato.

Protagonista della vicenda, avvenuta nella serata di ieri in un’abitazione di Cosenza, è un 24enne, A. F., già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona.

Il giovane, ritrovatosi gli agenti della Squadra Mobilie in casa per una perquisizione domiciliare, si sarebbe visto senza via di scampo e, credendo di non essere notato, ha lanciato dalla finestra un involucro contente 30gr di cocaina nonché diversi oggetti personali tra cui la Green Pass.

Il tutto è stato prontamente recuperato dai poliziotti che, inoltre, nell’appartamento hanno rinvenuto 10 gr di marijuana, di 10 gr di hashish, di 1 bilancino elettronico di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

All’esito delle formalità di rito, il 24enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto ai domiciliari.