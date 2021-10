Crotone. Voucher per attività ludico-ricreative minori: richiedibili fino al 2 novembre

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher alle famiglie residenti nel Comune di Crotone per la frequenza di minori (6-17 anni) per i mesi di novembre e dicembre 2021 presso centri diurni per minori con funzione ludico – ricreativa. Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

L’Ente, attraverso i voucher, intende sostenere le famiglie nella fruizione, da parte dei minori, delle attività dei centri operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale

E’ possibile presentare domanda entro e non oltre il 2 novembre 2021 compilando l’apposito modulo che con l’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Crotone. E’ stato pubblicato, inoltre, la manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione di centri educativi.

L’avviso è rivolto ad Enti presenti sul territorio comunale che organizzano e gestiscono centri educativi per minori.

Infine, è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’individuazione di un soggetto economico a cui affidare i servizi assicurativi da attivarsi sui tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. In questo caso gli interessati possono presentare domanda entro l’8 novembre 2021 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune.