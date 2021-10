Incidente a Palmi. Precipita in un burrone di 50 metri, muore automobilista

Un altro grave incidente stradale e, purtroppo, un’altra vittima: questa volta nel reggino, in località Ponte Vecchio, nel comune di Palmi.

A perdere la vita in un sinistro evidentemente autonomo, un uomo le cui generalità sono per il momento sconosciuto, dato non sono stati ritrovati ancora i suoi documenti.

Da quanto appreso, e per cause ancora in fase di accertamento, la vittima avrebbe perso il controllo della sua vettura precipitando in un burrone profondo all’incirca una cinquantina di metri.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem118 e alle forze dell’ordine, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che per già estrarre e recuperare l’uomo, che si trovava su un dislivello di circa 20 metri, si è dovuta calare a circa 30 metri dal piano stradale. Un’operazione non semplice considerando le condizioni del terreno.