Rossano piange per la scomparsa dell’Onorevole Giuseppe Accroglianò

Giuseppe Accroglianò

L’intera comunità rossanese piange per la scomparsa dell'On. Giuseppe Accroglianò. Uomo politico di vecchio corso in cui ha svolto funzioni importanti presso i ministeri dei Trasporti e dell’Interno, nonché componente del comitato per le regioni meridionali.

Ma è anche stato parlamentare regionale per ben tre legislature: fu eletto nel 1975 con 28mila preferenze alla Regione Calabria. Ha istituito, tra l'altro, l’Associazione culturale C3 International dei calabresi nel mondo, con oltre 75mila iscritti, dove sono stati premiati, nel corso degli anni, numerosi calabresi illustri che si sono distinti in Italia e in tutto il mondo. È stato, inoltre, consigliere d’amministrazione e membro della giunta esecutiva della Snam (gruppo Eni) svolgendo un ruolo significativo per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno d’Italia.

I funerali si terranno domani, sabato 23 ottobre, alle ore 10:00, nella Chiesa di San Giuseppe allo Scalo di Rossano.