Confcommercio sostiene la mensa dei poveri con l’iniziativa “Natale è tutto l’anno”

“Natale è tutto l’anno”. È questo il nome dell’iniziativa che Confcommercio Crotone ha presentato alla stampa nella mattina di oggi e che nasce con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alla Mensa dei Poveri “Padre Pio” di Crotone.

Nello specifico Confcommercio Crotone, attraverso il contributo delle imprese associate nelle varie categorie, a partire da oggi e per tutto l’anno 2022, offrirà un sostegno economico all’Associazione “Il Cireneo” per l’acquisto di quanto necessario all’attività quotidiana della Mensa dei Poveri. Il contributo, inoltre, sarà versato da Confcommercio Crotone con una cadenza trimestrale (sulla base dei fabbisogni mensili), proprio al fine di consentire una migliore programmazione di tutti i servizi di volontariato gestiti all’interno della mensa.

A fornire il primo contributo economico per le spese dei prossimi due mesi, sarà il Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Crotone, rappresentato da Luca Manica, vicepresidente di Confcommercio Crotone e promotore dell’iniziativa.

“Le persone che operano all’interno della Mensa dei poveri - ha dichiarato Antonio Casillo Presidente di Confcommercio Crotone – meritano un particolare apprezzamento da parte di tutti; da tempo seguo le attività di Don Ezio e della Mensa “Padre Pio” e da sempre ammiro questa straordinaria capacità di operare quotidianamente con il solo ed unico obiettivo di essere vicini a quelle persone che vivono, nella loro solitudine, uno stato di estremo disagio. Per questo abbiamo voluto dare un segnale concreto di solidarietà e vicinanza in risposta, anche, all’appello lanciato da Don Ezio circa le difficoltà che, in questo momento, vive anche la Mensa dei poveri di Crotone”.

“L’idea di realizzare un’iniziativa di sostegno alla Mensa dei poveri “Padre Pio” – ha commentato Luca Manica vicepresidente di Confcommercio Crotone - nasce principalmente dalla profonda ammirazione che ho nei confronti di Don Ezio e di tutti i volontari, che, fuori dai riflettori, svolgono quotidianamente un servizio alla comunità. Un ringraziamento particolare alle imprese del Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Crotone che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e hanno immediatamente fornito il proprio contributo. Ricordo a tutti – ha concluso Luca Manica – che basta anche un piccolo gesto per poter sostenere l’iniziativa ed essere di aiuto a chi vive in povertà”.

“La mensa di Padre Pio è stata istituita fondandola sulla generosità e per questo motivo è libera da sempre da legami - ha dichiarato Don Ezio Padre Spirituale della Mensa dei poveri “Padre Pio” – . Sono grato a Confcommercio Crotone per l’impegno e la sensibilità; non è la prima volta che i commercianti manifestano vicinanza alla nostra associazione, ma questa iniziativa, che prevede un sostegno più strutturato e duraturo nel tempo, si sposa perfettamente con l’idea, che ci piace ricordare, di “camminare insieme”. La comunità di Crotone - ha concluso Don Ezio – , nei momenti di grande difficoltà, ha spesso trovato nella solidarietà momenti di ritrovo e di partenza”.

Presente alla conferenza stampa anche Sergio Riolo, Presidente dell’Associazione di Volontariato “Il Cireneo” che gestisce la Mensa dei poveri: “questa iniziativa rappresenta una manifestazione di grande stima e fiducia nei nostri confronti – ha sottolineato Riolo – e questo spingerà l’associazione e tutti i volontari a lavorare sempre con maggiore impegno ed entusiasmo”.

A concludere la presentazione dell’iniziativa è stato il Direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli, il quale ha evidenziato come la Mensa “Padre Pio” di Crotone rappresenti uno di quegli esempi concreti e virtuosi che valgono molto più di tante parole. “La crisi ha colpito profondamente i nostri operatori - ha dichiarato Ferrarelli - e, di conseguenza, tutto il tessuto economico e sociale della città; in questo contesto l’attività svolta dai volontari della Mensa di Padre Pio rappresenta un servizio all’intera comunità e costituisce, quindi, un patrimonio di tutti. Per questo abbiamo ritenuto importante fornire un contributo concreto, offerto in modo sistematico ed organizzato.”

Si ricorda che tutti possono sostenere l’iniziativa, versando anche un piccolo contributo sull’IBAN IT51L0538722200000001008260, intestato a Associazione di Volontariato "Il Cireneo", con causale “Iniziativa Natale è tutto l'anno”.