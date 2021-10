Polizia. A Catanzaro arriva il Questore Maurizio Agricola

Questore Maurizio Agricola

È giunto stamani a Catanzaro il neo Questore Maurizio Agricola. Nella Sala Conferenze del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, affiancato dal Capo di Gabinetto e Portavoce, Anna Palmisano, il Questore Agricola si è rivolto ai tanti giornalisti presenti a questo primo incontro, dopo il suo insediamento, ha ringraziato il loro impegno quotidiano di divulgazione del lavoro della Polizia di Stato e dei risultati operativi.

“Credo che mai come in questo momento ci sia necessità per la cittadinanza di entrare in empatia con le forze dell’ordine e le istituzioni. Stiamo uscendo da un momento drammatico e le economie sono state messe a dura prova, quindi è importante andare incontro alle istanze delle persone. Oggi è anche un’ occasione per porgere il saluto ai cittadini per bene ed esortarli a segnalare e denunciare, perché in noi troveranno sempre una spalla”, ha detto il neo Questore di Catanzaro.

Rispondendo alle domande dei giornalisti ha delineato la volontà di agire in modo molto ampio sia sul piano della criminalità organizzata, sia sul versante della microcriminalità che rappresenta un fenomeno più invasivo per le persone per bene, per questo ci sarà massima attenzione nell’attività preventiva e di repressione dei reati, con un particolare ampliamento dei controlli soprattutto nei luoghi di aggregazione della movida e nei quartieri a rischio della città e nel territorio lametino. Potendosi avvalere di un’ottima e preparata squadra di Funzionari e poliziotti con standard qualitativi molto alti, come della dotazione tecnica a partire dalla nuova Sala Operativa all’avanguardia nel sistema di controllo del territorio.