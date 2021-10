Crotone. Il Questore Gambino va a Taranto: il saluto alla città e ai suoi “ragazzi”

Massimo Gambino

Il Questore Massimo Gambino lascia Crotone per una nuova avventura alla guida della Questura di Taranto. Dopo poco più di tre anni di servizio, questa mattina ha portato il suo saluto alla città e ai suoi "ragazzi" dicendo: "Sono arrivato con gioia e vado via con gioia perché so di lasciare a Crotone una questura sana”.

“Ho incontrato oggi i miei ragazzi e le mie ragazze – ha aggiunto il Questore uscente - ribadendo loro quanto detto alla festa di San Michele: ho lavorato per questo territorio bellissimo in ogni momento. Un territorio che va aiutato, ma anche voi dovete aiutarvi. I calabresi devono amare la Calabria e lo dico non da poliziotto ma da cittadino testimone della ricchezza di questa terra”.

Nel corso dell’incontro odierno, il Questore Gambino ha tratto un bilancio dei numerosi passi in avanti fatti a Crotone sotto il profilo della logistica, dell’organizzazione degli uffici, dell’incremento di uomini e mezzi.

L’unico dispiacere per il Questore uscente “è quello di non aver visto iniziare i lavori della nuova Questura per la quale in tre anni abbiamo fatto tanto, ma questo è dipeso da altre situazioni”.

“Spero che quando inizieranno i lavori mi inviteranno", ha aggiunto.

Gambino prenderà servizio a Taranto il prossimo 25 ottobre e in vista della partenza ha precisato: “In questi 3 anni 4 mesi e 20 giorni ho lavorato per questa terra e lo farò fino all'ultimo minuto che sarò qui".

Alla Questura pitagorica è intanto atteso l’arrivo del nuovo Questore Marco Giambra, 56enne di origini siciliane, laureato in Giurisprudenza, entrato in Polizia nel 1985 anno in cui ha frequentato a Roma il secondo corso quadriennale di Vice Commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Giambra, al suo primo incarico da Questore, arriva da Napoli a Crotone con un’intensa carriera operativa alle spalle.