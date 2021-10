Covid. Contagi stabili in Calabria (+145) e una vittima

Stabile l’andamento dei contagi da coronavirus in Calabria. Anche oggi il numero dei nuovi positivi si attesta a 145 nuovi casi, proprio come ieri (QUI IL BOLLETTINO).



Il numero più alto di casi si registra nel Reggino dove i nuovi positivi sono 54, segue subito dopo la provincia di Vibo Valentia (+47), Crotone (+21), Cosenza (+12), e poi Catanzaro (+2). Sono inoltre 9 i positivi segnalati da altra regione o stato. Casi scoperti dai 5.200 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata.

Purtroppo al numero dei morti da febbraio 2020 si aggiunge un’altra vittima, registrata nel Cosentino. Così da inizio pandemia i decessi hanno raggiunto quota 1.437, mentre i casi totali di Covid-19 sono 86.192.

Gli attuali positivi sono 2.824 (+57).I guariti di oggi sono 87, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 81.931.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti Covid si trovano ad oggi 77 persone (-1), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 8 (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 2.739 (+57).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 30.219, mentre i positivi di oggi sono 54. Attualmente i casi attivi sono 727, di cui 42 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 681 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 29.492: 29.088 guariti, 404 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 12, ma da febbraio si sono ammalati in 27.894. Attualmente i casi attivi sono 1.264, di cui 23 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 1.240 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 26.630: 25.979 guariti, 651 deceduti.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.502, i positivi delle ultime 24 ore sono 2. Attualmente i casi attivi sono 65, di cui 3 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 59 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.437: 11.280 guariti, 157 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 6 migranti L'Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 21, mentre i casi totali si attestato a quota 8.438. Attualmente i casi attivi sono 198, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 196 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.240: 8.125 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 47 nuovi positivi, per un totale di 6.757 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 367, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 361 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.390: 6.289 guariti, 101 deceduti.

(Ultimo aggiornamento alle 17.01)