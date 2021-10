Evade dai domiciliari ma viene beccata: 32enne condannata a 6 mesi di reclusione

Stava già scontando ai domiciliari una pena per spaccio di droga, quando in un pomeriggio di febbraio 2014, una giovane spacciatrice di Viale Isonzo, nota piazza di spaccio di Catanzaro, pur di uscire di casa per incontrarsi con altre persone è evasa.

Suo malgrado, una pattuglia di Carabinieri si è trovata di passaggio nel luogo dell’incontro e la donna è stata riconosciuta mentre tentava la fuga. Per quell’evasione oggi la donna, 32enne, dovrà espiare presso il suo domicilio una condanna definitiva a 6 mesi e 20 giorni di reclusione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catanzaro ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria.