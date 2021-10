Triplo sbarco sulle coste crotonesi: soccorsi in 208

Ha ripreso a pieno ritmo il fenomeno degli sbarci, che da settimane si ripresenta in tutta la regione. Nella sola giornata di ieri, 21 ottobre, sulle coste crotonesi si sono verificati tre arrivi di migranti, per un totale complessivo di 208 persone, tutte poste in quarantena. È quanto rende noto la Polizia tramite un comunicato.

Le tre imbarcazioni sono state individuate in momenti diversi a largo della costa. Nel primo caso sono stati soccorsi in 69 tra siriana, afgani ed iraniani; successivamente, sono state soccorsi altri 95 egiziani, siriani ed iracheni. Infine, nel terzo sbarco, 44 migranti tutti di nazionalità afgana.

Individuati inoltre due soggetti, un russo ed un uzbeko, trattenuti dalla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti. Tutti gli stranieri sono stati sottoposti ad identificazione e a screening sanitario grazie all’intervento dei sanitari del 118.

Al termine delle operazioni, sono stati accompagnati presso il Regional Hub, da dove saranno ricollocati nei vari padiglioni di accoglienza.

Sul posto, è intervenuto il funzionario di turno in Questura insieme al personale dell’ufficio Immigrazione, della Polizia Scientifica, Squadra Mobile, della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco, oltre al medico dell’Asp.