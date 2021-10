Isola Capo Rizzuto, vede i Carabinieri e tenta la fuga: arrestato giovanissimo

Non è durato molto l’inseguimento avvenuto ieri ad Isola Capo Rizzuto, quando un giovanissimo ventitreenne – già noto alle forze dell’ordine e con precedenti in materia di droga – ha tentato la fuga alla vista dei Carabinieri. Una corsa scattata “senza alcun plausibile motivo”, affermano i militari, che dopo averlo raggiunto lo hanno sottoposto a controllo.

Controllo avvenuto non senza problemi: il giovane ha tentato più volte di divincolarsi e di allontanarsi, riuscendo a disfarsi di una busta di plastica che aveva con se. Recuperata dai militari, conteneva 37 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 35 grammi, già confezionate e pronte alla vendita.

Trasferito in caserma, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale, e posto ai domiciliari. Nè l’arrestato né i militari sono rimasti feriti, mentre la sostanza, al termine delle dovute indagini, sarà distrutta.