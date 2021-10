Rende, incidente lungo la Statale 107: grave giovane centauro

Un violento scontro tra un'auto ed una moto si è verificato nella tarda serata di ieri a Rende, lungo la Strada Statale 107 nei pressi dello svincolo per il campus universitario. Ad avere la peggio il giovane alle guida del motociclo, che a seguito dell'impatto è rimasto gravemente ferito pur non essendo in pericolo di vita.

Immediato l'intervento dei soccorsi: giunti rapidamente sul posto, i sanitari del 118 hanno constatato la gravità delle condizioni del giovane centauro, trasferendolo d'urgenza presso l'Annunziata per le dovute cure. Ferita, in maniera lieve, anche la giovane alla guida del veicolo.

Sul posto anche la Polizia Locale, che oltre ad aver regolato il traffico ha svolto i primi rilievi del caso al fine di far luce sulla dinamica del sinistro.