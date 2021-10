Anticipo di Serie B, il Crotone in cerca del terzo risultato positivo contro l’Alessandria

Il Crotone, in cerca del terzo risultato positivo, arriva ad Allessandria con residui di adrenalina, servita a imporre la prima sconfitta stagionale al Pisa, ancora capolista del torneo. È chiaro che, entrambe le squadre, giocheranno per uscire dall’”inferno” ed essere le interpreti dei pronostici estivi: un campionato grintoso, col desiderio di affermarsi nella parte alta della classifica.





di Giuseppe Romano

La vittoria è decisiva per entrambe, ma poco ci manca: il Crotone potrebbe agganciare o superare il Como o la Spal, in gara domenica alle ore 20,30. L’Alessandria affiancherebbe i crotoniati a quota 7, mettendo un piede in zona play out. Non è una partita semplice, data la posizione delle due squadre in classifica. Una sfida inedita tra “rossoblù” e “grigi”, che assume la dimensione di un match infuocato, difficile da fare un pronostico.

Nel Crotone vi è maggiore serenità e autostima, dopo il successo contro la capolista, che incoraggiano a recuperare posizione. Anche se “una rondine non fa primavera” e ne è convinto anche il tecnico crotoniate, Francesco Modesto:

“Bisogna avere l’intelligenza di capire che i problemi non sono ancora risolti e che non abbiamo fatto ancora nulla. Sicuramente la vittoria dà maggiore autostima, ma facilmente si può tornare indietro”. In questo match, il tecnico calabrese, invita i suoi a “capire che tipo di gara si andrà a fare e quali armi adoperare”. Buono l’atteggiamento e il lavoro dei ragazzi in settimana. ”È questo il vantaggio del Crotone, contro un avversario con gli stessi nostri problemi, ma con un organico di elevata qualità”.

L’allenatore dell’Alessandria, Moreno Longo, è tranquillo! Nonostante la posizione complicata in classifica: fermi a quattro punti; tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e senza Bruccini e Celesia, in questa nona giornata.

La prova di riscatto è d’obbligo. Si gioca in casa e il tecnico chiede la stessa fame e l’entusiasmo che hanno caratterizzato la squadra nella gara col Perugia e il Cosenza. Il presidente, Luca Di Masi, e il Ds Fabio Artico, solidali al tecnico e alla squadra, hanno seguito la preparazione settimanale e chiedono “rabbia, ritmo e senso di responsabilità” da parte di tutti, fiduciosi che tutto andrà bene.

È chiaro che di punti deboli ne hanno entrambe le formazioni, soprattutto in fase difensiva, che le condanna a stare nelle fiamme dell’inferno, senza aver trovato ancora la giusta identità.

Alessamdria-Crotone: due avversari con strategie di gioco simili 3-4-3 e 3-4-1-2: un modulo complesso che richiede grandi energie e, spesso, spersonalizza le individualità dei calciatori, ed è difficile ad applicarlo se manca la duttilità. Difese fragili: 18 reti subite dall’Alessandria e 16 dal Crotone, con buoni portieri, che non meritano di trovarsi sulle spalle tanti gol.

Il Crotone ha una velocità maggiore in fase offensiva: 11 gol, quanti ne ha realizzati la Cremonese, seconda in classifica per la promozione diretta, almeno fino a questo momento.

Degli undici gol in attivo dei calabresi, sei li ha realizzati Mulattieri, sempre decisivo: belli a vedersi e buoni ad alimentare la speranza del gruppo. Mulattieri è il capocannoniere del torneo (sei gol con Lucca di Pisa). Il vice è Corazza (Alessandria) che ne ha messi a segno 5. La presenza dei due bomber è scontata, nel match Alessandria – Crotone.



Arbitro: Alberto Santoro di Messina; Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Claudio Barone di Roma 1. IV uomo: Calzavara; Var: Forneau; Avar: Rossi L.

PROBABILI FORMAZIONI

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Di Gennaro, Prestia, Parodi; Mustacchio, Casarini, Lunetta, Beghetto, Milanese, Corazza, Palombi. Allenatore: Longo. A disposizione: Crisanto, Russo, Chiarello, Arrighini, Pierozzi, Ba, Orlando, Kolay.

Crotone (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Mondonico, Cuomo; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Borrello; Mulattieri, Maric. Allenatore: Modesto Convocati: Festa, Visentin, Cuomo, Mondonico, Vulic, Mulattieri, Juwara, Contini, Donsah, Molina, Oddei, Canestrelli, Rojas, Zanellato, Saro, Giannotti, Cargbo, Nedelcearu, Borrello, Sala, Pez, Mogos, Schirò Maric. Infortunati: Benali, Estewez.

DOVE VEDERLA

Data: Venerdì 22 ottobre 2021. Orario: 20.30 – Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite), Helbiz Live. Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live