Sit-in degli agenti di Lamezia Terme, Montuoro (FdI): “Momento di rispondere concretamente”

“Domani mattina parteciperò al sit in organizzato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lamezia Terme dalle segreterie provinciali dei sindacati della Polizia di Stato Siulp, Fsp e Coisp per esprimere vicinanza e solidarietà ai colleghi che continuano a subire aggressioni di ogni tipo, su tutto il territorio nazionale”. Così il neo consigliere regionale Antonio Montuoro.

“È il momento di rispondere con atti concreti al forte disagio sentito dall’intera categoria che, nell’esercizio del proprio lavoro al servizio dello Stato e della incolumità pubblica, si ritrova sempre più spesso a fare fronte a offese e minacce senza mezzi adeguati” dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia. “Rilancio, quindi, la richiesta già avanzata, per come ripresa anche dall’interrogazione di Wanda Ferro, di tener conto in maniera urgente della necessità di incrementare l’organico della Polizia ferroviaria e del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, presidi indispensabili per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in questa area strategica della Calabria” conclude.