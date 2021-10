Covid, lieve aumento dei casi: 145 nuovi contagi ed un decesso

Un ulteriore aumento di casi, seppur lieve, è stato evidenziato dall’odierno bollettino sull’andamento del coronavirus in Calabria. Emersi 145 nuovi casi e registrato, purtroppo, un ulteriore decesso, a fronte di un sensibile aumento di tamponi processati: 4.419 nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+50), seguita da Cosenza (+43), da Vibo Valentia (+39), da Crotone (+8) e da Catanzaro (+5), mentre nessun caso si registra da altro Stato o Regione (+0). Processati complessivamente 1 milione e 261.133 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,28%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 30.165 (+50), mentre i casi attivi sono 704. Di questi: 660 in isolamento, 40 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.257 i guariti e 404 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 27.882 (+43), mentre i casi attivi sono 1.271. Di questi, 1.246 sono in isolamento, 24 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.961 guariti e 650 decessi.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.710 (+39) mentre gli attivi sono 327. Di questi: 319 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.282 i pazienti guariti e 101 i deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 8.417 (+8) mentre gli attivi sono 193, di cui 192 in isolamento domiciliare ed 1 in ospedale. Complessivamente, sono 8.109 i guariti e 115 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.500 (+5), mentre i casi attivi 74. Di questi, 68 in isolamento, 4 in reparto 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.269 pazienti e ne sono deceduti 157.