Prostituzione e munizioni illegali in un’abitazione di Catanzaro: due denunciati

Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri a Catanzaro per detenzione abusiva di munizioni e prostituzione. Si tratta di un 51enne catanzarese e uno studente 21enne sudamericano che sono stati sorpresi in un’abitazione del posto con 43 cartucce di una pistola calibro 7,65 e 23 cartucce di una pistola calibro 9.

I DETTAGLI

I militari dell’Arma - giunti a casa dei due per un controllo all’arma detenuta legalmente dal 51enne, una calibro 7,65 – hanno rinvenuto dapprima rinvenuto le munizioni e, successivamente, sono riusciti a scoprire che il 51enne, sempre nella stessa casa, favoriva la prostituzione al 21enne sudamericano in cambio di prestazioni sessuali.

A condurre i carabinieri alla scoperta sarebbe stato un enorme quantitativo di profilattici, sex-toys e lubrificanti presenti nell’appartamento.

Il giovane, ascoltato dai Carabinieri, avrebbe ammesso nell’immediato di prostituirsi grazie alla disponibilità dell’abitazione del 51enne catanzarese nonché tramite il web con gli annunci sui noti siti di incontro e, pertanto, il 51enne è stato denunciato in stato di libertà anche per favoreggiamento alla prostituzione.