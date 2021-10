Green pass, manifestazione a Reggio. Comitato: “Il certificato verde è umiliante”

Una tre giorni di proteste contro il green pass a Reggio Calabria. Un gruppo di cittadini si è costituito nel “Comitato per il diritto al lavoro” e questa mattina ha indetto una protesta per manifestare il proprio dissenso contro il green-pass che definiscono un “ricatto” in piazza Camagna.

Per il comitato il certificato verde è “umiliante” dal momento che “molti lavoratori siano costretti ogni due giorni a fare lunghe file e sottoporsi ad un fastidioso tampone per poter svolgere il proprio lavoro”.

L’iniziativa è stata definita “informativa” e a sostegno dei lavoratori che non hanno il certificato. Il comitato ha poi annunciato che venerdì e sabato si sposterà in piazza Italia dove intende coinvolgere più persone per “manifestare civilmente e democraticamente”.