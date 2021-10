Montepaone Lido, lavori di manutenzione: pulito fosso Petrella

Lavori di manutenzione a Montepaone Lido nel fosso Petrella. Il Consorzio di Bonifica di Catanzaro ha infatti predisposto una serie di interventi.

Qui i tecnici hanno pulito le sponde e hanno ripristinato la sezione di deflusso del fosso, un lavoro necessario per la presenza di piante e alberi sia lungo le sponde sia in alveo, che rendevano difficile il regolare deflusso dell’acqua.

Gli operai hanno aperto una pista di accesso per il raggiungimento del fosso, hanno tagliato erbacce e arbusti per poi espurgare il materiale presente, così da ripristinare il deflusso attraverso la pulizia e la contemporanea sistemazione del materiale di risulta sulle sponde. Sono state abbattute e rimosse le piante secche e vegetanti (non protette) cadute nell’alveo e che impedivano il regolare deflusso delle acque.