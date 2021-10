Tragedia a San Sosti, scontro tra auto e scooter. Deceduto 15enne

Tragico incidente a San Sosti dove, un ragazzo di 15 anni P.B. è deceduto a seguito di un incidente stradale. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in località Fravitta di San Sosti.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il ragazzo era a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo e ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con un’auto alla cui guida c'era un suo zio.

Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi, il 15enne è deceduto in ambulanza durante il tragitto verso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto anche le forze dell’ordine.