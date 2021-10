Al via l’Autumn School del Parco Nazionale della Sila

Dal 25 al 29 ottobre il Parco Nazionale della Sila è pronto a ospitare, nella sua sede di Lorica, l’Autumn School, appuntamento formativo gratuito, sul tema della biodiversità.

Ricco il programma della Scuola, che è una straordinaria opportunità di approfondimento, ma pure di acquisizione di dati e nozioni assai fondamentali per chi opera sul territorio: sono previsti otto lezioni frontali in aula, diciannove interventi e un’attività outdoor (in allegato il calendario dettagliato).

“Il Parco della Sila e in particolare l’Area Mab – dichiara il presidente dell’Ente Francesco Curcio – costituiscono uno scrigno di biodiversità di altissima rilevanza. Pertanto, l’obiettivo del progetto è quello di approfondire la conoscenza e colmare le lacune sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat, specie e servizi da offrire, con l’identificazione dei potenziali beneficiari e fruitori”.

“L’Autumn School – prosegue il direttore facente funzione del Parco Domenico Cerminara – rappresenta anche un’occasione, per operatori provenienti da aree diverse, di conoscenza e collaborazione, nonché uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza all’Area Mab Unesco Sila”.