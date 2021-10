Non si fermano i contagi in Calabria, in 24 ore 143 nuovi casi e un decesso

Ancora un’impennata di contagi di Covid-19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stai registrati 143 nuovi casi e un decesso nel Catanzarese. Casi scoperti dai 4.302 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata. Un leggero aumento dunque rispetto ai 110 casi di ieri (LEGGI).



La maggior parte dei positivi si registra nel Reggino con i suoi 44 nuovi casi, seguono Cosenza (+24), -Vibo Valentia (+22), Crotone (+15), Catanzaro (+8) e 30 nuovi casi tra le persone non residenti in regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 85.902, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.435. I guariti di oggi sono 89, per un totale di 81.729 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 2.738 (+53).

Sono due i nuovi ricoveri nei reparti ordinari del Cosentino e una dimissione nel Catanzarese, per un totale di 83 pazienti ricoverati. In terapia intensiva si trovano invece 8 persone. In isolamento domiciliare ci sono invece 2.647 (+52) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 44, per un totale di 30.115. Attualmente i casi attivi sono 709, di cui 47 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 658 in isolamento domiciliare (-7). I casi chiusi sono 29.406, di cui 29.003 guariti (+51); 403 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 72 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti.

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 27.839, nelle ultime 24 ore 24. Attualmente i casi attivi sono 1.253, di cui 22 ricoveri in reparto (+2); 2 in terapia intensiva; 1.229 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 26.586, di cui 25.936 guariti (+12); 650 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 25 nuovi soggetti positivi. Il numero complessivo di casi è incrementato di 24 unità e non di 25 in quanto è stato eliminato un doppione.

Nel Catanzarese, dove i casi di oggi sono 8, il computo totale è: 11.945. Attualmente i casi attivi sono 73, di cui 4 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 11.422, di cui 11.265 guariti (+4); 157 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi di covid-19 di oggi sono 15, per un totale di 8.409. Attualmente i casi attivi sono 200, di cui nessun ricovero in reparto; nessun ricovero in terapia intensiva; 200 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 8.209, di cui 8.094 guariti (+11); 115 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 2 attribuiti nel setting fuori regione.

Nel Vibonese i positivi delle ultime 24 ore sono 22, mentre da febbraio i casi totali sono stati 6.671. Attualmente i casi attivi sono 297, di cui 8 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 289 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 6.374, di cui 6.273 guariti (+9); 101 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti in altre regione, oggi i positivi sono 30, per un totale di 1.373 casi. Gli attuali positivi sono 206 (+28), di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 204 in isolamento domiciliare(+28). I guariti sono 1.158 (+2); i deceduti 9.