Taverna: droga nell’abitacolo di una moto-ape. Arrestato un 37enne

Aveva nascosto dell’abitacolo di una moto-ape delle dosi di marijuana e, in casa, più di mezzo chilo della stessa droga, 14 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Così un 37enne è stato arrestato.

È successo a Taverna dove i carabinieri, nel corso di un controllo in località Pantane hanno fermato l’uomo che stava percorrendo la provinciale 26.

I militari lo hanno perquisito e nel coprisedile della sua auto vi hanno trovato una dose di marijuana, mentre nel vano motore, dietro la batteria, una busta con una ciocca di marijuana.

Da qui la decisione di estendere il controllo anche a casa del fermato dove hanno trovato 591,5 grammi di marijuana confezionata, altri 14 di cocaina con un cucchiaino in una busta trasparente e un bilancino per pesare le dosi, che erano nascoste nell’abitacolo di una moto-ape in disuso nel giardino di casa.

I carabinieri hanno inoltre trovato mille e cento euro nascosti in un barattolo nella camera da letto.

Il materiale è stato sequestrato, mentre il 37enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato quindi messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Catanzaro.