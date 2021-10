Covid, alunni positivi ad Isca sullo Ionio: sindaco chiude le scuole

Per i prossimi 10 giorni tutte le scuole ad Isca sullo Ionio rimarranno chiuse in via precauzionale. Lo ha deciso il sindaco, Vincenzo Mirarchi, che ha disposto la sospensione di tutte le attività in presenza dopo l’accertazione di alcuni contagi tra gli studenti.

La decisione sarebbe dovuta non tanto al numero di positivi, ma ai contatti intercorsi tra di loro: i giovani alunni infatti avrebbero avuto stretti contatti con diversi altri coetani di altri plessi, alimentando un possibile focolaio. Da qui la decisione di sospendere le lezioni fino al 30 ottobre.