Frode fiscale e traffico di droga: 14 arresti tra Italia e Germania

Sono ancora in corso le operazioni che dalle prime luci dell’alba di oggi, 20 ottobre, hanno portato all’arresto di 14 persone tra Milano e la Germania, tra cui risulterebbero i due fratelli Sebastiano e Giuseppe Pelle.

L’operazione, svolta dalla Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, nell’ambito di indagini collegate con la Direzione Distrettuale Antimafia meneghina, la Procura Europea e l’autorità giudiziaria dell’Alta Baviera, ha portato al sequestro di oltre 13 milioni di euro tra beni mobili, immobili e patrimoniali.

L’inchiesta si sviluppa su un doppio fronte: da un lato la frode fiscale internazionale nel settore del commercio di auto di lusso, e dall’altro il traffico di sostanze stupefacenti.

Oltre cento finanzieri sono stati coinvolti nel blitz: quattro soggetti sono stati così fermati dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga in Italia. I restanti dieci, invece, si trovano in Germania, e per loro è stato disposto un mandato di cattura europeo.

Notizia in aggiornamento