Tv, parte nuovo switch-off: in Calabria passaggio definitivo nel 2022

Il Digitale Terrestre cambia ancora, e si aggiorna a nuovi standard video. Questo il motivo che ha portato ad un nuovo switch-off a distanza di circa 10 anni dal primo che si concluse nel 2012 (LEGGI). All'epoca ci fu il passaggio definitivo dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali, mentre oggi avviene una cosa differente: verrà modificato lo standard video per la trasmissione di alcuni canali, che passerà dall'Mpeg-2 all'Mpeg-4. In altre parole, trasmetteranno in alta definizione.

Le operazioni partono ufficialmente da oggi, e per adesso riguardano un numero estremamente limitato di canali: chi non è dotato di nuovi decoder o di strumenti compatibili con gli standard DVB2 (per chi riceve tramite antenna) o DVT2 (per chi utilizza la parabola) attualmente non riceverà i canali di TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. I decoder più datati invece potrebbero non ricevere alcuni ulteriori canali, anche se le principali emittenti televisive hanno confermato che non smetteranno di trasmettere i canali in definizione standard.

C'è dunque ancora tempo per potersi adeguare. La Calabria, in particolare, rientra nella quarta fascia, ed è dunque tra le ultime regioni dove verrà cambiato il sistema di trasmissione. Tali operazioni saranno eseguite, secondo il calendario fornito al Mise, tra l'1 marzo ed il 15 maggio 2022, e riguarderanno anche Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche. La copertura nazionale sarà completa entro il gennaio del 2023.