Ecotyre, conclusa raccolta nelle Serre Cosentine: recuperati oltre 2 mila pneumatici

Armati di pazienza e buona volontà, i soci del circolo Legambiente Serre Cosentine assieme a diversi volontari hanno portato a termine l’ennesima campagna Ecotyre, nell’ambito del più grande progetto denominato Puliamo il Mondo, giunto alla sua decima edizione a livello nazionale.

Obiettivo: l’individuazione ed il recupero di penumatici abbandonati, problema noto e fenomeno in aumento con un forte impatto ambientale. L’abbandono di “ruote” è particolarmente evidente in ecosistemi delicati, come le spiagge ma anche i boschi ed i parchi protetti. Ed è un doppio problema: non solo ambientale, visto l’inquinamento ed anche l’impatto visivo, ma è anche un grande spreco, dato che si tratta di oggetti quasi completamente riciclabili e che possono essere smaltiti senza alcun costo.

Per tali motivi, l’associazione ambientalista ha individuato diversi punti oramai ridotti a vere e proprie discariche a cielo aperto, ed ha deciso di intervenire. Raccolti ben 2 mila pneumatici tra i comuni di Cerisano, Marano Principato-Marchesato, San Fili e Belsito, con l’aiuto delle rispettive amministrazioni che hanno voluto prendere parte all’iniziativa.