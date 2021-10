Entra in Senato senza green pass: sospesa la senatrice calabrese Granato (Ac)

Detto fatto: dopo l'annuncio di ieri (LEGGI), la senatrice di Alternativa C'è, Bianca Laura Granato, si è recata questa mattina a Palazzo Madama tentanto di entrare sprovvista di Green Pass. Avrebbe dovuto prendere parte alla Commissione Affari Costituzionali - durante la quale aveva proposto diversi emendamenti proprio al decreto sul green pass - ma la sua presenza ha fatto sospendere i lavori.

Non solo il dibatto è stato sospeso: la senatrice calabrese infatti non ha incontrato resistenza da parte del personale presente agli ingressi del Senato, che tuttavia hanno avvertito la stessa di dover comunicare il fatto al questore. Nel giro di pochi minuti, la Granato è stata invitata ad uscire, ed è stata sospesa per 10 giorni con decurtazione della diaria.