Trasporto navale. Per il Porto di Gioia Tauro arriva un investimento di oltre 50 milioni

Potenziare la capacità di trasbordo, incrementare i volumi gestiti nell'area portuale e aumentare i livelli occupazionali. C’è tutto questo in uno specifico Accordo di sviluppo preso per il Porto di Gioia Tauro tra Mise, Invitalia, Regione Calabria e Medcenter.

In particolare, per il terminal calabrese è previsto un investimento di oltre 50 milioni di euro.

Secondo quanto reso nota da Invitalia, “nel terminal verranno aggiunte nuove strutture in grado di garantire maggiore efficienza e rapidità nelle operazioni di carico e scarico, andando quindi a incidere su un fattore fondamentale in termini competitivi.”

“Sulle banchine – precisa Invitalia - saranno installate gru di ultima generazione e macchine denominate 'straddle carriers', per la disposizione dei container sul piazzale in file organizzate, in base alla destinazione. Il terminal verrà inoltre dotato di mezzi operativi di piazzale (trattori e piattaforme aeree), di attrezzature hardware e software operativi”.