Fenailp Cosenza: Vincenzo Zaccaro eletto Presidente

L’Assemblea elettiva che si è svolta nei giorni scorsi a Cosenza ha eletto per acclamazione Vincenzo Zaccaro, già Presidente Nazionale della Federazione dei Costruttori, a presiedere la Federazione Provinciale per i suoi meriti professionali e per la profonda conoscenza del territorio, in rappresentanza ed a tutela delle Imprese del Commercio, dell’Artigianato, del Turismo e dei Servizi.

Il neo Presidente sarà coadiuvato per il prossimo mandato, dal Vice Presidente Eliana Zaccaro e dai Componenti di Giunta: Vittoria Alessio, Lucia Pierri e Francesco Imbroglio, che resteranno in carica come da statuto per i prossimi 5 anni.

“La FENAILP, Federazione Nazionale Autonoma degli Imprenditori e Liberi Professionisti – ha affermato Zaccaro nel ringraziamento rivolto agli Associati della provincia di Cosenza - programmerà la propria azione nel rispetto delle regole di comportamento alle quali faranno riferimento gli associati: osservanza delle Leggi dello Stato , rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita della Federazione. Un progetto che all’apparenza ha molti punti in comune con tutte le altre associazioni di categoria ma che noi riteniamo sia, invece, innovativo con un percorso condiviso con tante realtà regionali diverse e uniche per le loro specificità territoriali. La nostra sarà la voce delle “imprese” che vivono con intensità i cambiamenti del territorio e le dinamiche collettive, perché il territorio è, per le nostre imprese, il fattore produttivo che le caratterizza.”

“Sono particolarmente soddisfatto di questo incarico che i colleghi hanno voluto affidarmi, – ha dichiarato il Presidente Zaccaro - in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, darò il massimo impegno. I dati sono confortanti - c’è una ripresa degli investimenti in a cui potrebbero dare un forte impulso gli incentivi fiscali e le risorse che attendiamo con il Next Generation EU sia nel settore privato che nel pubblico. La ripresa degli investimenti pubblici – conclude Zaccaro - produrranno un incremento del loro valore in rapporto al PIL, dobbiamo essere ottimisti e credere fortemente nelle nostre capacità, dobbiamo partecipare tutti per il rilancio dell’economia nel nostro territotio.”