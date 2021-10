Vallefiorita, presentato progetto per le scuole del territorio

Nella Sala Consiliare del Comune di Vallefiorita è stato presentato il progetto di formazione-informazione, rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Squillace, ideato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Focus on”, presieduta da Luigi A. Macrì, al quale hanno aderito il Comune di Amaroni, il Comune di Squillace, il Comune di Stalettì, il Comune di Vallefiorita, l’Istituto Comprensivo di Squillace e l’Istituto di Istruzione Superiore Majorana di Girifalco.

Erano presenti, oltre al coordinatore del progetto, il sindaco di Vallefiorita Salvatore Megna, il Sindaco di Amaroni Gino Ruggiero, il Sindaco di Stalettì Alfonso Mercurio, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Alessandro Carè e il delegato dell’IIS Majorana di Girifalco Antonio Cristofaro.

Hanno partecipato, inoltre, il direttore del CSV di Calabria Centro Stefano Morena, la consigliera del CSV Caterina Iuliano, una delegazione di studenti di Vallefiorita, l’imprenditore Orlando Dedoni e Alessandro Posteraro. Ha coordinato l’incontro la giornalista Benedetta Garofalo dell’Ufficio Stampa del CSV Centro Calabria. In videoconferenza si è collegato Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo partner del progetto.

Dopo i saluti di Megna, ha preso la parola Luigi Macrì, coordinatore dell’iniziativa formativa/informativa, che ha illustrato il progetto che intende presentare, agli studenti dell'istituto Comprensivo, in una modalità mista, ovvero in presenza e in videoconferenza, con testimonial di aziende locali, impegnati anche a livello nazionale e internazionale nell’innovazione digitale e ambientale. Alla base del progetto c’è la consapevolezza che la conoscenza e l’informazione sulle realtà aziendali innovative possano essere fonte di riflessioni multidisciplinari, finalizzate a formare negli studenti quella capacità di orientarsi, indispensabile per una scelta consapevole dei propri studi e del proprio futuro.

Macrì, nell’esprimere la propria soddisfazione per l’adesione al progetto della Fondazione Leonardo, evidenzia la forte assonanza tra lo scopo principale della Fondazione, che è quello di “valorizzare gli aspetti umani, il valore dell’uomo e connettere valori umani e tecnologia digitale”, e l’impegno dell’Associazione Focus on sulla “Tecnologia Umana” e sui rischi che le giovani generazioni corrono nell’uso diffuso e continuo delle tecnologie. Il Presidente Violante, nel prendere la parola da remoto, ha sottolineato il suo legame con la Calabria (avendo sposato una calabrese) e ha ribadito la sua disponibilità a sostenere il progetto indicando personalità del mondo del lavoro e della ricerca per presentare agli studenti attività ed innovazioni che stanno cambiando il mondo come l’Intelligenza Artificiale, la ricerca spaziale e la sicurezza.

Tutti i partecipanti, unitamente ad invitati seduti in platea, sono intervenuti in un confronto piacevole ed intenso sulle grandi opportunità che offre il progetto affinché i nostri giovani calabresi non debbano migrare in altre regioni, ma spesso anche all’estero, per poter avere una stabilità lavorativa. Le opportunità ci sono anche in Calabria. In questo sta la portata innovativa di questo progetto: consentendo ai giovani studenti di interfacciarsi con il mondo dell’imprenditoria, dell’innovazione e delle professioni, con il sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte, del mondo della scuola e dell’associazionismo, i giovani intravedono con più facilità il proprio orizzonte lavorativo e riscoprono possibilità diverse nella propria terra, difficilmente intercettate altrimenti.