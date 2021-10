Gli Achei della Milonrunners alla conquista della Roma-Ostia Half Marathon 2021

Ottime prestazioni per gli atleti della Milonrunners alla mezza maratona Roma-Ostia. Guidati da Salvatore Blaconà (1:26:13, record personale schiantato), la “legione achea” ha visto la partecipazione anche due esordienti sulla distanza della mezza maratona: Pietro d’Oppido in 1:29:07 e Giuseppe Silipo, con allenamento non ideale in 1:30:47, entrambi evidentemente privi di patemi nella loro prima volta.

Completa il quartetto Luciano Compagnone, personale anche per lui con 1:33:23, e anche lui brillante nonostante un allenamento non perfetto. Tutti sospinti dall’inesauribile motore che è la voglia di migliorare sé stessi e già in cerca della prossima tappa da marchiare a fuoco sul calendario.

A cementare il gruppo, si aggiunge il prontissimo supporto del II Capo della Marina Militare Giuseppe Mendicino, a dimostrazione che nella Milonrunners la presenza e l’aiuto reciproco sono elementi basilari e fondanti. Il presidente Antonio Pizzuti esprime tutta la sua soddisfazione anche perché ha portato in estrema comodità grazie ai servizi della Milonbus i suoi atleti a Roma per poi consentirgli di fare una volata fino ad Ostia.

La 46° edizione della Roma-Ostia, classicissima mezza maratona era molto attesa dagli sportivi crotonesi. La gara, originariamente prevista per il marzo 2020, è stata in bilico fino all’ultimo momento, e quindi tra i primi eventi a essere rimandati a data da destinarsi. Ma si è svolta domenica 17 ottobre, quando circa 7000 runners sono puntualmente assiepati alla partenza in zona Eur, per affrontare i 21,097 km di un percorso scorrevole ma con lievi saliscendi, che porta il fiume di gente verso l’arrivo con vista litorale presso il lido di Ostia.

Al termine di una corsa entusiasmante, ha trionfato l’etiope Tola Abdera Adisa riuscendo a stare sotto il muro dell’ora, in 59:54. Al secondo posto una splendida prestazione per l’azzurro Daniele Meucci, che con 1:00:11 fa segnare la seconda miglior prestazione di sempre per un atleta italiano.

Terzo posto per il sudafricano Maxwell Mbuleli Mathanga in 1:00:17. La gara femminile si risolve in volata tra le keniane Joyce Tele (1:06:35) e Betty Kibet Chepkemoi, mentre chiude il podio la connazionale Gloria Kite in 1:07:54. Tempo della Tele che è anche il nuovo record della gara, e miglior crono di sempre su territorio italiano in mezza maratona.